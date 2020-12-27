«المهندسين» توضح أهمية مشروعات مخلفات النخيل بالوادي الجديد

ناقش المهندس عادل ربوح نقيب المهندسين بالوادي الجديد، اليوم، مستجدات مشروعات النخيل وأهمية الإستفادة من المخلفات الزراعية.جاء ذلك خلال اجتماع أعضاء نقابة المهندسين ببعض مراسلي الصحف القومية والخاصة، لبحث أهمية الاستفادة من المخلفات الزراعية لإقامة مشروعات قومية تساعد في تشغيل الشباب.وأكد مدى الاستفادة من "النخيل" في تصنيع الأخشاب وتصنيع أعلاف للحيوانات وزراعة ذكور النخيل للإستفادة من أكواز الطلع للحصول على اللقاح ودخوله في صناعة الأدوية، وكذلك الاستفادة من نواة البلح وكذلك أخر أجزاء الجريد "الكراعين" للاستفادة بيها في إنتاج المازوت.