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الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التشيك تفرض حالة الإغلاق الكامل حتى 10 يناير لمواجهة كورونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 04:42 م
كورونا في التشيك
كورونا في التشيك
وكالات
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أعلنت الحكومة التشيكية، اليوم الأحد، فرض حالة الإغلاق الكامل لمواجهة التفشي المتزايد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في البلاد.

وذكر راديو «براغ الدولي» أنه من المقرر فرض الإجراءات حتى الـ10 من يناير المقبل، حتى تتمكن الحكومة من تقييم الوضع، لافتًا إلى أن الحكومة كانت قد تعهدت بتعويض كافة المتضررين من الإغلاق الكامل، مثل المحال التجارية.

وأوضحت الحكومة أنه سيتم تفعيل الدراسة عن بُعد مع عودة الدراسة في المدارس في الرابع من يناير المقبل، باستثناء الصفين الأول والثاني الابتدائي.

جدير بالذكر، أنه تم مد حالة الطورائ في التشيك حتى 22 من يناير المقبل.

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