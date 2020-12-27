«الشائعات وخطرها» مبادرة بـ«شباب ورياضة» الإسكندرية

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة، ممثله في إدارة إعداد القادة، اليوم، مبادرة «الشائعات وخطرها وصناعتها وآثارها على المجتمع».تناولت المبادرة التحديات التى تواجه المجتمع خلال الفترة الماضية من انتشار الشائعات والقرارات الخاطئة وسرعة انتشارها عبر وسائل التواصل الاجتماعى، حيث تهدف المبادرة إلى التوعية بالمخاطر المحتملة من انتشار الشائعات وكيفيه القضاء على الشائعات فى مهدها.وتناول اللقاء تعريف الشائعة هى كلام مختلق أو يحمل نسبة من الصحة ويتميز بالأهمية والغموض وينتقل بين الناس عن طريق المشافهة أو الكتابة أو عن طريق إحدى وسائل الإعلام والاتصال سواء بغير هدف أو هدف مضرة الطرف الآخر المستهدف لتحقيق هدف معين سواء على مستوى الشخص أو الجماعة أو المنطقة أو الدولة أو العالم بأكمله مع توفر الأسباب لترديدها وتصديقها من قبل الجمهور.كما تتاول نشأة الشائعة وتطورها، واستهدفت المبادرة جميع قيادات مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بعدد ٦٠ مستفيد، وتم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية.