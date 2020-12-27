رومانيا تطلق حملة التطعيم ضد كورونا في 10 مستشفيات

أطلقت رومانيا اليوم الأحد حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في 10 مستشفيات باستخدام اللقاح الذي تنتجه شركتا (فايزر) الأمريكية و(بيونتيك) الألمانية.وذكرت وكالة الأنباء الرومانية أن ممرضة (26 عامًا) من المعهد الوطني للأمراض المعدية في العاصمة بوخارست كانت أول من تلقى التطعيم ضد فيروس (كورونا).وأضافت أنه تم اختيار هذه الممرضة لأنها كانت أول شخص تعامل مع أول مريض مصاب بالفيروس في رومانيا.من جهته قال وزير الصحة الروماني فلاد فويكولسكو إن هذا هو وقت الأمل داعيًا في الوقت نفسه إلى الحرص وتوخي الحذر من الفيروس خلال الأشهر الستة المقبلة.ووصلت إلى رومانيا 10 آلاف جرعة من لقاح (فايزر - بيونتيك)، ومن المقرر أن تحصل الدولة على 10 ملايين جرعة على شكل دفعات. وسجلت رومانيا التي يبلغ عدد سكانها 19.5 مليون نسمة أكثر من 600 ألف إصابة بفيروس (كورونا) إلى جانب ما يزيد على 15 ألف حالة وفاة ناجمة عنه.