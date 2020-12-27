سنغافورة تؤكد إمكانية استخدامها لقاح «فايزر- بيونتيك» المضاد لكورونا

أكدت وزارة الصحة في سنغافورة، اليوم الأحد، إمكانية استخدام اللقاح المطور من قبل شركتي "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، في حال التطعيم في البلاد ضد فيروس كورونا المستجد.وذكرت الوزارة- في بيان أوردته وسائل إعلام روسية- أن لجنة التقييم الطبي المعنية بالتطعيم قدمت استنتاجاتها التي تشير إلى أن نسبة فاعلية اللقاح المذكور تقدر بـ95%، ويمكن استخدامه لأشخاص تزيد أعمارهم على 16 سنة.وكانت وزارة الصحة السنغافورية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، ارتفاع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا في البلاد إلى 58 ألفا و524 حالة، بعد تسجيل 5 حالات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.