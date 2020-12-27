مدير التأمين الصحى بالشرقية: الحملة ضد لقاح كورونا مٌغرضة

قال الدكتور جمال سلامة، مدير هيئة التأمين الصحى بالشرقية، إن حالة التخويف الموجهة تجاه لقاح فيروس كورونا، هى حملات استهداف مغرضة وموجهة، لنشر الهلع بين الأهالى، لافتا إلى أن اللقاح آمن وفعال، ولا يجب التحريض ضد استخدامه.وأضاف فى تصريحات لـ"الدستور" أنه لم يتم تحديد نصيب المحافظة من اللقاح حتى الآن، مؤكدا أن اللقاح مر بعدة تجارب قبل اعتماده كلقاح لعلاج الفيروس وتوريده لمختلف الدول.وأوضح أنه ليس هناك دولة ستخاطر بحياة شعبها وأطبائها، وتدخل اللقاح وهو غير آمن، مشيرا إلى أن العديد من زعماء العالم، قد تلقوا اللقاح أمام أعين الجميع لطرد أى أفكار هدامة تحول دون استخدامه.وأكد رئيس هيئة التأمين الصحى بالشرقية، أن اللقاح حين وجوده، سيكون إجباريا على الأطقم الطبية، ثم اختياريا لباقى الفئات، لافتا إلى أن الفئات المجتمعية الأكثر عرضة للإصابة مثل كبار السن والمرضى سيكونوا فى الأولوية للحصول على اللقاح.