رصف طريق جارة أم الصغير بسيوة (صور)

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق سيوة بقرية جارة أم الصغير بطول 96 كم، والبدء في أعمال رصف طريق مدخل مدينة سيوة، والانتهاء من رصف طريق كورنيش مدينة السلوم.وأوضح اللواء آمون مرتضى أبو عمر رئيس جهاز الساحل الشمالي الغربى أنه تم البدء في وضع طبقة رصف لطريق جارة أم الصغير بسيوة بطول 96 كم بعد الانتهاء من تجارب تحليل المواد المستخدمة والتأكد من جودة التنفيذ لجميع المراحل على طول الطريق.وأضاف أنه جارى العمل في رفع كفاءة مدخل مدينة سيوة وبدء أعمال الرصف ليكون بداية طريق الازدواج الجديد لطريق مطروح سيوة، والذي سيبدأ لمسافة 8 كم بطبقات من الأسفلت ثم تبدأ الطبقات الخرسانية وبطول 300 كم حتى مدينة مرسى مطروح، حيث تم الانتهاء من رصف طريق كورنيش مدينة السلوم بطبقتى أسفلت رابطة وسطحية.