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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

إسبانيا: تسعينية في دار للمسنين تتلقى أول لقاح لكورونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 04:12 م
لقاح لكورونا
لقاح لكورونا
وكالات
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تلقت تسعينية في دار للمسنين بوسط إسبانيا لقاحًا ضد كوفيد-19، الأحد، لتكون أول شخص يحصل عليه في البلاد، وفقا لصور بثها التلفزيون الوطني.

وقالت أراسيلي روزاريو هيدالغو سانشيز (96 عامًا) مبتسمة: إنها لم تشعر "بأي شيء" عندما تم حقنها باللقاح.

وبعد تلقيها اللقاح، وقفت المرأة ذات الشعر الأبيض القصير والتي تقيم في دار المسنين في لوس أولموس في غوادالاخارا (الوسط)، برفق بعدما ارتدت سترتها السوداء.

وتلقت اللقاح بعدها الممرضة مونيكا تابياس التي تعمل في دار المسنين، لتكون ثاني شخص في البلاد يحصل على لقاح "فايزر-بايونتيك".

تم اختيار دار المسنين لإطلاق حملة اللقاح في إسبانيا لقربها من مستودع فايزر، حيث وصلت اللقاحات السبت من بلجيكا قبل أن يتم توزيعها في جميع أنحاء البلاد.

كما وقع عليها الاختيار لعدم تسجيل إصابات بالوباء فيها.

واعتبرت مديرة الدار مارينا فاديللو الخميس أن ذلك يمثل مصدر "فخر وارتياح كبيرين بالنسبة لنا" مضيفة "نحن نمثل جميع دور المسنين في إسبانيا".

وتابعت أمام الصحفيين "إنه شرف لنا جميعًا".

وكتب رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في تغريدة بعد فترة وجيزة مستخدما وسم #اتلقح "أن أراسيلي ومونيكا تمثلان اليوم خطوة جديدة مليئة بالأمل. إنه يوم مليء بالتأثر والثقة".

وتأمل الحكومة في تلقيح من 15 إلى 20 مليون شخص من أصل 47 مليون نسمة بحلول مايو أو يونيو المقبل، بينهم 2،5 مليون مع نهاية فبراير، على ان يتم البدء بتلقيح الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة، مثل المقيمين في دور المسنين أو الطاقم الطبي أو الأشخاص الذين يحتاجون لمساعدة آخرين.

وتبلغ حصة إسبانيا حوالى 140 مليون جرعة من إجمالي 1،4 مليار جرعة مقررة لـ 27 دولة أوروبية.

وكان وزير الصحة قد أشار في منتصف ديسمبر الماضي إلى أن اللقاحات الفائضة سترسل "إلى دول مجاورة أخرى قد تحتاج اليها".

تعد إسبانيا إحدى أكثر الدول الأوروبية تضررًا من الوباء، حيث تم تسجيل حوالى 1،8 مليون إصابة ونحو 49 ألف وفاة، وفقًا لأحدث تعداد رسمي.

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