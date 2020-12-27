مجلة أسترالية: آثار سقارة أكثر الاكتشافات إثارة في 2020

أكدت مجلة "انشنت أورجينيس" الأسترالية، أن عام ٢٠٢٠ كان صعبا من جوانب كثيرة، ولكنه كان مثيرا من ناحية الاكتشافات الأثرية حول العالم.وتابعت أنه خلال العام ظهرت الكثير من المدن والمقابر المفقودة، وتم الاعتراف بإبداعات أسلافنا في عصور ما قبل التاريخ لابتكاراتها، والعديد من الاكتشافات هذا العام تعيد كتابة التاريخ.وأضافت أن أكثر هذه الاكتشافات إثارة كانت سقارة التي تقع جنوبي القاهرة.وأشارت إلى أن سقارة كانت أكثر المواقع القديمة إثارة في عام 2020، حيث يبدو أنه تم تقديم كنوز جديدة كل شهر تقريبًا من مجمع الدفن المقدس هذا.وحتى الآن، أعلنت سلطات الآثار عن اكتشاف ما لا يقل عن 140 تابوتًا، مع وجود مومياوات داخل معظمها.يعود تاريخ التوابيت الخشبية المزخرفة والملونة والمذهبة إلى العصر المتأخر (664-332 قبل الميلاد) وزمن سلالة البطالمة التي حكمت مصر من حوالي 320 قبل الميلاد إلى حوالي 30 قبل الميلاد.وتم العثور على التوابيت مع حوالي 40 تمثالًا ذهبيًا وغيرها من المقابر الرائعة.