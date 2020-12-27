محافظ مطروح يستقبل لجنة الإغاثة الروتارية

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بمكتبه، اليوم الأحد، لجنة الإغاثة والطوارئ بالمنطقة الروتارية، 2451 روتارى مصر برئاسة المهندس سمير عامر وعلى الحجاب نائب رئيس اللجنة وسعد موسى عضو اللجنة، بحضور النائب رزق علوانى عضو مجلس الشيوخ.ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الشكر لروتاى مصر على مشاركتهم المجتمعية الفاعلة لخدمة أهالى مطروح وتقديم مساعدات عينية وغذائية والتي تضمنت "500 بطانية، 3 طن أغذية سيتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا".وأوضح محافظ مطروح أنه سيتم تواصل اللجنة مع مديرية الصحة بالمحافظة للدفع بقافلة طبية قريبًا والتنسيق بالمناطق المقترحة لتقديم خدمات طبية مجانية لأهالي مطروح، بالإضافة إلى المساهمة فى المساعدات العلاجية التى تساهم بها المحافظة شهريًا للتخفيف عن المرضى الأكثر احتياجًا، ضمن الخدمات العلاجية والطبية التى سيقدمها الروتارى.وأكد محافظ مطروح تقديم كل الدعم لتيسير أعمال قوافل الروتارى المجتمعية بالمحافظة والتوسع لخدمة مزيد من الأهالى الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أنه تم استعراض عدد من الأنشطة المجتمعية وجهود روتارى مصر من خلال لجانه المختلفة فى تقديم العديد من الخدمات للأهالي الأكثر احتياجًا بعدد من المحافظات، مع التعاون مع الجهات المشاركة والمستهدفة لتدريب وتنمية المهارات لدى أهالى المناطق فى الأنشطة الصناعية والتجارية المختلفة.