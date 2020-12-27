رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشرطة السودانية: التحقيق مع عناصر أمنية في قضية وفاة مواطن

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 04:06 م
الشرطة السودانية
الشرطة السودانية
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة الداخلية السودانية، أنه تم وضع عدد من منسوبي الشرطة قيد الحجز، وفتح تحقيق في مواجهتهم في قضية وفاة مواطن.

وقالت رئاسة قوات الشرطة في وزارة الداخلية، في بيان اليوم الأحد، إنه في 25 اغسطس الماضي، تم فتح بلاغ في قسم شرطة "الدوحة – أمدرمان"، وفي 17 ديسمبر الجاري، تم القبض علي المواطن عز الدين علي حامد على خلفية البلاغ، وحُجز في شرطة المباحث الفيدرالية في "أمبدة".

وأضاف البيان أنه تم الإفراج عن المواطن بالضمانة العادية بواسطة النيابة، في 25 اغسطس الجاري، وبعد خروجه تدهورت حالته الصحية، وتم نقله إلى المستشفي حيث فارق الحياة.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ إجراءات بلاغ، وتحويل الجثمان للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة، وجاء القرار الطبي يفيد بتعرض المتوفي للضرب، وعليه تم تعديل البلاغ ووضع جميع منسوبي مكتب الشرطة بالحجز الشديد، وفتح تحقيق في مواجهتهم، فيما تولت النيابة إجراءات التحري في البلاغ.

وأكدت الشرطة السودانية، حرصها التام على تحقيق العدالة بكل شفافية والتزامها بتقديم من يثبت تورطه للعدالة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

غرامة فورية وإغلاق.. 5 قرارات من الحكومة لمواجهة أزمة كورونا

أسد يهرب من فيلا ويتجول في شوارع الجونة

بعد أزمة سقارة.. «الصحفيين» تُحيل المستشارة الإعلامية لوزير السياحة للتحقيق

القضاء الإداري: وقف العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء ليس من اختصاصنا

الصور

image description

بـ«التنورة».. أسيوط تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم

image description

انطلاق اليوم الثاني لفعاليات مشروع رفع كفاءة اللياقة لطلاب المدارس بدمياط

image description

منال عوض تناقش بنود خطة رد الشئ لأصله بنطاق مركز دمياط

image description

للمشاركة في ندوة تنموية.. وفد إفريقي بجامعة أسيوط

image description

وكيل تعليم دمياط يلتقي مسئول حملة فيروس سي

الأكثر قراءة

غرامة فورية وإغلاق.. 5 قرارات من الحكومة لمواجهة أزمة كورونا

50 جنيها.. الحكومة تفعل الغرامة الفورية على عدم ارتداء الكمامة

«الأوقاف» تكلف عمال المساجد بتتبع دور العزاء وعقد القران وتحرير محاضر ضدها

رسميًا.. الأهلي يتوج بجائزة أكثر الأندية نجاحًا في الشرق الأوسط

إنفوجراف

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

كيفية التسجيل في موقع دعم مصر الإلكتروني 2021 وإضافة المواليد والزوجة بالخطوات.. والرابط

صيادو الكركند الأستراليون يتكيفون مع حرمانهم السوق الصينية

طيار ألماني يتتبع مسارا جويا على شكل محقن للتذكير بحملة تطعيمات كورونا

ليس الإنسان فقط.. الحيوانات تستخدم «الكمامات» للوقاية من «كورونا»

أيام زمان

سر أخفته سماح أنور تسبب في وفاة والدها

كيف تسبب «أبي فوق الشجرة» في أزمة بين السندريلا ونادية لطفي؟

«عبدالوهاب دمه تقيل وأمينة رزق عبيطة» آراء تحية كاريوكا فى الكبار

«سياسية وفنية».. أزمات تسببت فيها راقصات

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
اللايحة و«القانون»
ماجد حبته
حكاية «د» وما فيها
مؤمن المحمدي
سردباك
صفاء النجار
هدى العجيمى.. مع الأدباء الشبان
المزيد

الثقافة

بينها «النهضة والسقوط».. قصور الثقافة تصدر 3 عناوين نقدية جديدة

ندوة أدبية لثلاث قصص نجاح من منصة كتبنا بالجريك كامبس

افتتاح معرضين لـ منير إسكندر وسيد سعد الدين بجاليري بيكاسو إيست بالتجمع

584 فعالية فنية وثقافية على مسارح الأوبرا في 2020