سلطنة عُمان تشارك في الاجتماع التحضيري للقمة الخليجية الـ41

شاركت سلطنة عُمان في اجتماع المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الـ 146، الذي عُقِد اليوم عبر الاتصال المرئي تحضيرًا للقمة الخليجية في دورتها الـ 41، والمقرر عقدها بالعاصمة السعودية الرياض في الخامس من يناير المقبل.واستعرض وزراء خارجية «التعاون الخليجي» الموضوعات التي سيتم رفعها إلى قادة دول الخليج لإقرار ما يراه المجلس الأعلى في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتخطيط العمراني، وغيرها من مجالات التعاون بين الدول الأعضاء ومع الدول والمجموعات الأخرى من منظمات إقليمية ودولية.وفي وقت سابق، أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كلف الأمين العام للمجلس الدكتور نايف الحجرف، بنقل الدعوات إلى قادة دول المجلس، للمشاركة في أعمال القمة الخليجية بالرياض يناير المقبل.بدوره، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف، أن انعقاد القمة الخليجية في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم، دليل راسخ على الأهمية البالغة التي يوليها قادة دول مجلس التعاون الخليجي لتعميق الترابط والتعاون بين الدول الأعضاء وإيجاد آفاق جديدة للمواطن الخليجي على المدى الطويل.