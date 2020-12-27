نقل 29 أسرة من قاطني منطقة الخطورة الداهمة إلى بديل العشوائيات برأس غارب

أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، اليوم الأحد، أن الأجهزة التنفيذية بمدينة رأس غارب تواصل جهودها لاستكمال أعمال إخلاء منازل المستحقين من قاطني منطقة الخطورة الداهمة (عشش البلد)، وتقوم بإعادة تسكينهم في بلوكات منطقة بديل العشوائيات (حى الروضة) بالمدينة، والذي قام بتنفيذه صندوق تطوير العشوائيات، موضحًا أن البلوك مساحته 150 متر كامل التشطيب، يتسلمه المواطن بمرافق كاملة (مياه - كهرباء - غاز - وصرف صحي).وكشف المحافظ أن إجمالي الأسر التي تم نقلها إلى بديل العشوائيات بالروضة برأس غارب 29 أسرة من المستحقين، البالغ عددهم 144 أسرة، مصدق عليهم كمرحلة أولى، مشددًا على سرعة الانتهاء من نقل باقي الأسر المستحقين.وأوضح المحافظ أنه وجه بتوفير سيارات من مجلس مدينة رأس غارب لنقل الأمتعة الخاصة بكل أسرة مجانًا من قاطني مناطق الخطورة الداهمة، إلى بديل العشوائيات بحي الروضة، لافتًا إلى أنه كلف مجلس المدينة بإزالة المساكن العشوائية الخاصة بالمواطنين اللذين استلموا بديل العشوائيات، مشددًا على تنفيذ الإزالة فور تسليمهم المساكن الجديدة لضمان عدم العودة مرة أخرى إلى العشوائيات حفاظًا على سلامتهم.وأكد المحافظ أن ملف تطوير العشوائيات يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويتابعه بنفسه، وهناك تكليفات من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي باقتحام ملف العشوائيات لتوفير مساكن بديلة متحضرة تليق بالمواطنين، لافتًا إلى أن الدولة حققت نجاحًا كبيرًا في هذا الملف، حيث تمكنت من توفير أماكن كثيرة راقية تتناسب مع كرامة المواطن المصري، بدلًا من المناطق التي تمثل خطورة شديدة على المواطنين، كل ذلك يأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية واستراتيجة الدولة لبناء الإنسان.