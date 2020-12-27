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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

بدء التطعيم ضد فيروس كورونا في فنلندا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 04:08 م
التطعيم ضد فيروس
التطعيم ضد فيروس كورونا
وكالات
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حصل ستة من العاملين في مجال الرعاية الصحية، ثلاث سيدات وثلاثة رجال، اليوم الأحد، على اللقاح ضد فيروس كورونا في فنلندا.

وجرت عملية التطعيم في مستشفى هلسنكي الجامعي.

وحصل ستة أشخاص، وهم من الأطباء والممرضين، على لقاح فايزر- بيونتك المضاد لفيروس كورونا.

وقالت إيفا روتسالانين، مساعدة كبير الأطباء بمستشفى هلسنكي الجامعى، إن الستة أشخاص يعملون في وحدة الرعاية المشددة أو في جناح الأمراض الرئوية أو أعمال الاختبارات.

وقالت كيري موستالامي، نائبة رئيس الممرضين لشبكة، «واي إل إي»، إنها شعرت بأنها بخير بعد الحصول على اللقاح.

وكانت فنلندا قد حصلت على أول دفعة من اللقاح وتقدر بنحو 10 آلاف جرعة، أمس السبت.

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