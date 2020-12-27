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القبلة

الأزهر يُلزم مُعلميه بمتابعة إلمام الطلاب بالمنهج عبر وسائل التواصل

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:57 م
قطاع المعاهد الأزهرية،
قطاع المعاهد الأزهرية،
أميرة العناني
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أصدر قطاع المعاهد الأزهرية، تعليماته لجميع المعلمين بالتواصل مع الطلاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لمتابعة مدى إلمامهم بالمنهج الدراسي المقرر للمواد المختلفة خلال فترة رفع الغياب.

ونص قرار قطاع المعاهد الأزهرية، على تأكد المعلمين من مشاهدة الطلاب شرح المناهج العربية والشرعية والثقافية المصورة والإلكترونية من خلال النوافذ السابق تحديدها.

وأصدر قطاع المعاهد الأزهرية، تعليماته بإلزام المتخصصين في مجال الحاسب الآلي والتكنولوجيا بمعاونة المعلمين والطلاب في تنفيذ البند السابق تحت الإشراف المباشر لشيوخ المعاهد وموجهي المواد الدراسية، ومتابعة الإدارات التعليمية ورؤساء المناطق.

وأعلن المعاهد الأزهرية، تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول، لسنوات النقل الابتدائية والإعدادية، في ضوء توجيهات الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وحرصه على أمن وسلامة الطلاب بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي، بسبب كورونا.

وأكد القطاع، أن المعاهد الأزهرية ستظل مفتوحة بكامل قوتها من المعلمين، والدراسة قائمة ومستمرة لمن يحضر من الطلاب، أما من يتخلف عن الحضور، فالدراسة قائمة بالنسبة له عبر الوسائل الإلكترونية والقنوات التليفزيونية، على أن يرفع الغياب مراعاة لمصلحة الطلاب، وحرص بعض أولياء الأمور على صحة أبنائهم وبناتهم.

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