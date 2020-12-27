حبس 3 عاطلين لحيازتهم مخدر الهيروين ببدر

أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم، بحبس 3 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الهيروين وزنت ٤٨٠ جراما.وأمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين عثر بحوزتهم على كمية من مخدر الهيروين وزنت ٤٨٠ جراما قبل ترويجها بمدينة بدر، بهدف التربح والكسب الغير مشروع.وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة بدر من ضبط ٣ عاطلين وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين، وبسؤالهم أقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجها بدائرة القسم، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.