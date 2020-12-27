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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القابضة للمطارات» لم نتلق إخطارات بتسيير رحلات سياحية في الكريسماس

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 04:45 م
الطيران
الطيران
محمود السعدى
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كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية عن عدم تلقي أي إخطارات من جانب وكلاء وشركات السياحة بتسيير رحلات جوية مباشرة أو غير مباشرة "الشارتر"، خلال أعياد الكريسماس، إلى المطارات ذات المقاصد السياحة المصرية، وذلك نتيجة الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"الدستور"، أن المطارات المصرية استعدت لقرب الاحتفال بأعياد الكريسماس، وتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في تلك الظروف الراهنة.

وأشار المصدر إلى أن هناك تعليمات مشددة من جانب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بتكثيف الإجراءات والتدابير الأمنية والاحترازية بكافة المطارات الإقليمية، وذات المقاصد السياحية والرئيسية، في ظل الظروف الطارئة التى تجتاح العالم حاليا.

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