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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«عزل العديسات» بالأقصر يستقبل أول طفل مصاب بكورونا: عمره سنة ونصف

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:54 م
مستشفى عزل العديسات
مستشفى عزل العديسات
هدى الأمير
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سجلت مستشفى عزل العديسات غرب محافظة الأقصر، أول حالة إصابة لطفل منذ ظهور الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

وأستقبلت المستشفى، الطفل «محمد.أ» عام ونصف، بعدما أثبتت الفحوصات التي أجراها في أحد مستشفيات محافظة الأقصر إيجابية العينات، حيث تقرر نقله لمستشفى العديسات المخصصة لعزل الحالات الحرجة من مصابي فيروس كورونا.

وقال مصدر طبي بمديرية الشؤون الصحية بالأقصر، إنَّ قيادات المستشفى سمحوا لوالدته بالتواجد في المستشفى حتى تعافيه، نظرًا لصغر سنه وحتى يتعافى وتتحول عينته من إيجابية إلى سلبية.

وسجلت مستشفى العزل بالعديسات المخصصة لعزل مصابي كورونا 8 حالات وفاة خلال 72 ساعة، فيما وصل عدد المتعافين الذين تمّ علاجهم وخروجهم لـ82 حالة منذ الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

وخصصت وزارة الصحة عدة مستشفيات لعلاج مصابي كورونا منها مستشفيات الكرنك والحميات والقرنة ومستشفى العديسات المخصصة لعزل الحالات الحرجة فقط.

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