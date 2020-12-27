مصرع 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم بأسون

وقع حادث تصادم سيارة ميكروباص للنقل الجماعي بأخرى ربع نقل، اليوم الأحد، بعد منطقة فارس على الطريق الصحراوي، ما أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين.من جانبه، تواصل الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب بجامعة أسوان، مع مرفق الإسعاف، وتم التدخل الطبي لإنقاذ الحالات المصابة، وتم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزي، كما أنه تم إخطار الجهات المعنية بالحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية.وجاء ذلك بالمصادفة مع مرور الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب جامعة أسوان، من نفس طريق الحادث.تلقى اللواء مصطفى عبدالفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص للنقل الجماعي بأخرى ربع نقل، مساء اليوم الأحد، بعد منطقة فارس على الطريق الصحراوي أسوان، ما أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، وسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.