تعليم البحيرة يقرر تخفيض عدد العاملين بالمدارس بسبب كورونا

أصدر ياسر محمود محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اليوم الأحد، أمرا إداريا يحمل رقم 8 بتاريخ 27 ديسمبر الجاري، بشأن تنظيم العملية التعليمية داخل المدارس خلال الفترة المتبقية من الفصل الدراسي الأول، في ظل الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.وقرر وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، تخفيض عدد العاملين بالمدارس، وذلك بما لا يخل بسير وانتظام العملية التعليمية ودون التأثير عليها، وطبقا لإعداد الطلاب الذين يحضرون فعليا خلال الفصل الدراسي الأول، ويستثنى ذلك خلال أيام الامتحانات والتصحيح والكنترول.كما قرر وكيل وزارة التربية والتعليم، منح مدير المدرسة وقف الخفض لحضور العاملين والعمل بكامل القوة لصالح العمل، في حالة عدم انتظام سير العملية التعليمية، وتحمل مديري المدارس ومديري الإدارات التعليمية مسئولية تنفيذ هذه القرارات.وشمل القرار استمرار الدراسة على أن تكون امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بدءا من 10 يناير 2021، وحتي نهاية الفصل الدراسي الأول، ليكون هناك مساحة كافية لإعداد جداول امتحانية لتتيح تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال التباعد الاجتماعي بين الصفوف.