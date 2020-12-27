شرطة المسطحات المائية تضبط 431 قضية متنوعة

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، في مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة حماية الثروة السمكية، وحماية البيئة والمحميات الطبيعية، عن ضبط 431 قضية متنوعة، خلال 24 ساعة.يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة الأنشطة الإجرامية.تحررت المحاضر اللازمة والعرض على النيابات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.هذا وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.