ضبط 1203 قضية تموينية خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، خلال 24 ساعة فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط 1203 قضية تموينية متنوعة، ما بين غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وقمح، ثروة حيوانية، مواد بترولية.و تم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.