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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

وكيل تعليم مطروح يتفقد مصنع غزل الصوف تمهيدا لافتتاح أول فصل للمشغولات

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:48 م
جولة وكيل تعليم مطروح
جولة وكيل تعليم مطروح
ياسمين شعيب
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تفقد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، وحدة غزل وتصنيع الصوف بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء، تمهيدا لافتتاح فصل للمشغولات البدوية اليدوية للفتيات مع نهاية هذا الأسبوع، وذلك من خلال بروتوكول التعاون بين مديرية التربية والتعليم ومركز بحوث الصحراء والذي يأتي برعاية ودعم قائد الأقليم.

وأوضح وكيل تعليم مطروح، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وافق واللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني على فتح فصل للمشغولات الصوفية والبدوية اليدوية للفتيات ملحق بوحدة التدريب على المشغولات الصوفية البدوية واليدوية بمركز التنمية المستدامة بمنطقة القصر بمطروح لتدريب طالبات المدارس الصناعية، والذي سيتم إنشاءه لأول مرة على أرض محافظة مطروح هذا الأسبوع.

وتفقد سلامة منظومة العمل بوحدة الصناعات الصوفية خلال متابعته لشرح مدير الوحدة الصناعية لمراحل تصنيع المنسوجات البدوية من بداية عملية فرز أصواف الأغنام البرقي التي تتسم بها محافظة مطروح لمرحلة الغسيل والتنظيف ويعقبها عملية التجفيف ثم مرحلة الديبة لتفتيح الأصواف يليها كرده وصولا لمرحلة الغزل ثم النسيج حتي تنتهي بقيام المتخصصات بالوحدة الصناعية بعملية النول لما تم نسجه وصولا في النهاية لمرحلة إنتاج الصناعات اليدوية البدوية الصوفية.

وثمن سلامة بمنظومة التعاون المثمر بين تعليم مطروح ومركز التنمية المستدامة، والتي تأتي لتحقيق أقصى استفادة لأبناء المحافظة من الإمكانات المتوافرة بالمركز البحثي من معدات وآلات حديثة وكوادر تدريبية متميزة.

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