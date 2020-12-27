ضبط 4264 قضية فى المواصلات العامة

شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، عدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.وأسفرت الحملات عن ضبط 4246 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية.تحررت المحاضر اللازمة والعرض على النيابات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية.هذا وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.