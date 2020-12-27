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محافظات

تسديد جدية التصالح لـ46 حالة من غير القادرين بالإسماعيلية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:43 م
المهندس أحمد عصام
المهندس أحمد عصام الدين
مصطفى دياب
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شهد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظة الإسماعيلية، اليوم، تسديد قيم التصالح لـ٤٦ حالة تم رصدها بقرى الإسماعيلية المدرجة ضمن الحالات الأولى بالرعاية والأكثر فقرا، ضمن مبادرة "التصالح حياة" المنبثقة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور الدكتور محمد أنور ترك منسق المبادرة الرئاسية حياة كريمة عن الإسماعيلية، واللواء عمر إدريس رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق واللواء أحمد شعيب رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، وعباس عباس رئيس مركز ومدينة القصاصين وممثلي مؤسسة صناع الخير الاجتماعية ممثلي المراكز التكنولوجية وعدد من المواطنين المستحقين.

وصرح المهندس أحمد عصام الدين بالانتهاء من الحصر الميداني لمبادرة "التصالح حياة" المدرجة ضمن الأكثر احتياجا وهي قرى (الأبطال وميت الكوم قرية السلام) بالقنطرة شرق، و(قرية النصر والبياضية) بالقنطرة غرب و(قرية الوادى اأخضر) بالقصاصين بهدف التكفل بدفع قيمة التصالح للحالات الغير قادرة بعدد من المحافظات منهم الإسماعيلية، من خلال تعاون وزارة التضامن الإجتماعي مع مؤسسة حياة كريمة ووزارة التنمية المحلية ومؤسسة صناع الخير الاجتماعية طبقا لمعايير وشروط المبادرة.

وأشار د. محمد أنور ترك منسق المبادرة الرئاسية حياة كريمة عن محافظة الإسماعيلية أن "التصالح حياة" قبل أن تكون مبادرة فهي في الأصل رسالة ودعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل منظمات المجتمع المدني ليقوموا بدورهم تجاه المواطنين الأولى بالرعاية لدعمهم، وتخفيف العبء عن كاهلهم.

أكد أنه على مدار شهر من العمل المتواصل، قامت مؤسسة "حياة كريمة" بالتعاون مع مؤسسة "صناع الخير"، لتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة "التصالح حياة" في 10 محافظات، ثم المرحلة الثانية في 7 محافظات كانت النتيجة وصول الدعم لمستحقيه وتسديد جدية التصالح لمئات الحالات في جميع المحافظات لأهالينا في القرى.

ومن جهتها أكدت الدكتورة فاطمة السيد منسق وحدة حياة كريمة بالمحافظة أنه تم النزول للحالات المتعثرة في أماكنها لحصرها للتكفل بقيمة التصالح في مخالفات البناء، تنفيذا لتوجيهات الرئيس بشأن تعزيز الحماية الاجتماعية وبلغت الحالات بقري الإسماعيلية ٤٦ حالة تم التأكد من أحقيتهم بالنزول الميداني والتأكد من مطابقة بياناتهم على أرض الواقع.

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