بمشاركة قطر.. بدء الاجتماع التحضيرى للقمة الخليجية الـ41





وأعلنت قطر عن مشاركتها في اجتماع المجلس الوزاري في دورته الـ146 تحضيرًا للدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي الذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي.



بدوره، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف، أن انعقاد القمة الخليجية في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم، دليل راسخ على الأهمية البالغة التي يوليها قادة دول مجلس التعاون الخليجي لتعميق الترابط والتعاون بين الدول الأعضاء وإيجاد آفاق جديدة للمواطن الخليجي على المدى الطويل.

بدأ وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، منذ قليل، الاجتماع التحضيري للقمة الخليجية في دورتها الـ41، والمقرر عقدها بالعاصمة السعودية الرياض في الخامس من يناير المقبل.ويشهد الاجتماع الوزاري التحضيري، مناقشة كل البنود المدرجة على جدول أعمال القمة الخليجية المرتقبة، والقرارات والتوصيات المعنية بدعم وتعزیز مسیرة العمل الخلیجي المشترك في مختلف المجالات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة وما تضمنته البنود المدرجة كذلك من قضايا ومواضيع تتعلق بالتطورات الراھنة في المنطقة.وفي وقت سابق، أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كلف الأمين العام للمجلس الدكتور نايف الحجرف، بنقل الدعوات إلى قادة دول المجلس، للمشاركة في أعمال القمة الخليجية بالرياض يناير المقبل.