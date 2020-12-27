إحباط بيع 110 «طربة» حشيش بطريق العلمين

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، برئاسة اللواء معتز توفيق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط عنصر إجرامي، له معلومات جنائية، حال تواجده بالطريق الدولى وادى النطرون- العلمين، بدائرة مركز شرطة وادى النطرون، وبحوزته (110 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى- هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى المواد المخدرة والمتاجرين بها.