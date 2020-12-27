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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أوس أوس: لم أتعاقد حتى الآن على مسلسل لرمضان 2021

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:41 م
اوس اوس
اوس اوس
دعاء عبد المقصود
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قال نجم مسرح مصر محمد أسامة "اوس اوس"، في تصريحات لـ " الدستور" أنه لم يتعاقد حتى الآن على أي عمل درامي للمشاركة في الموسم الرمضاني المقبل، مضيفا أنه ينتظر النص الجيد ليقدمه على الشاشة، بعد نجاح مسلسل "اتنين في الصندوق" في موسم رمضان الماضي.

وقال نجم مسرح مصر، أنه يشارك حاليا في مسرحية" صباحية مباركة" مع على ربيع، وعدد من النجوم والتي يتم عرضها على مسرح جراند أوتيل وسوف يتم عرضها هذا الأسبوع يومي الخميس والجمعة، المقبلين بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الجديدة.

و مسرحية "صباحية مباركة" بطولة علي ربيع، أوس أوس، طاهر أبو ليلة، حسام داغر، سليمان عيد، أحمد سلطان، نيفين التوني، ملك ياسر، محمد مغاوري، محمد منصور، وجابر فراج.

شارك في تأليف المسرحية أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، وتدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة "ورك شوب" للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبدالباقي.

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