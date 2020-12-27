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الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

55 رحلة دولية وداخلية بمطار برج العرب طوال اليوم

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:59 م
مطار برج العرب
مطار برج العرب
محمود السعدى
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تستقبل صالات السفر والوصول بمطار برج العرب الدولي، طوال اليوم الأحد، 55 رحلة دولية وداخلية بمرحلتي السفر والوصول؛ لنقل ما يقرب من 10 آلاف راكب من مختلف الجنسيات، في إطار حرص وزارتي الطيران المدني والسياحية لزيادة تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد في ظل الظروف الصعبة التي تجتاح العالم في الوقت الراهن.

ومن جانبها، تواصل السلطات المختصة بمطار برج العرب الدولي بقيادة اللواء طيار محمد أحمد راشد، تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية وعمليات لتعقيم والتطهير لكل منشآت وصالات المطار، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية.

ويشهد مطار برج العرب الدولي خلال الفترة الأخيرة زيادة ركابية وجوية ملحوظة، تزامنًا مع قرب الاحتفال بأعياد الكريسماس.

وكان اللواء طيار أركان حرب عادل محجوب، رئيس الشركة المصرية للمطارات، قد وجه مديري المطارات الإقليمية والسياحية بضرورة الاستعدادات القصوى لقرب الاحتفال بأعياد الكريسماس والتي تشهد كثافة ركابية وجوية، في ظل الظروف الصحية الصعية الراهنة.

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