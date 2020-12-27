ارتفاع إصابات «كورونا» في كندا لأكثر من 540 ألف حالة

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كندا إلى 540 ألفًا و941 إصابة، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة «بلومبرج» للأنباء.وارتفع عدد الوفيات في كندا إلى 14 ألفا و769 حالة وفاة، بينما تعافى 450 ألفا و669 مريضًا.ومر حوالي 48 أسبوعًا منذ تسجيل حالة الإصابة الأولى بفيروس كورونا في كندا.