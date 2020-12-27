«الأرصاد»: طقس الغد مائل للدفء نهارًا والصغرى بالقاهرة 11

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الإثنين، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، دافئا على جنوب سيناء، مائلا للدفء على شمال الصعيد، فيما يسود طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد.كما يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري، بارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.وبخصوص الظواهر الجوية، يتوقع سقوط أمطار خفيفة (30% تقريبا) على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر، كما يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر باقي البلاد بامتداد منخفض السودان.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 21 11الإسكندرية 21 14وادي النطرون 22 13طنطا 21 11شبين الكوم 21 12دمنهور 21 13بلطيم 22 14مطروح 19 11السلوم 19 11سيوة 20 08بورسعيد 21 13دمياط 21 13الزقازيق 21 12المنصورة 20 11الإسماعيلية 22 12السويس 22 12العريش 21 11رفح 20 11راس سدر 22 12نخل 20 04نويبع 24 17طابا 23 14كاترين 16 06الطور 22 12شرم الشيخ 25 17الغردقة 24 16مرسى علم 24 15الفيوم 21 08بني سويف 21 08المنيا 22 09أسيوط 22 08سوهاج 23 09قنا 24 10الأقصر 26 11أسوان 27 12إدفو 27 11أبو سمبل 26 11الوادي الجديد 24 07شلاتين 26 18أبو رماد 26 18حلايب 25 19رأس حدربة 24 19