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محمد العسيري

«الأرصاد»: طقس الغد مائل للدفء نهارًا والصغرى بالقاهرة 11

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:52 م
الأرصاد
الأرصاد
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الإثنين، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، دافئا على جنوب سيناء، مائلا للدفء على شمال الصعيد، فيما يسود طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري، بارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وبخصوص الظواهر الجوية، يتوقع سقوط أمطار خفيفة (30% تقريبا) على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر، كما يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر باقي البلاد بامتداد منخفض السودان.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 21 11

الإسكندرية 21 14

وادي النطرون 22 13

طنطا 21 11

شبين الكوم 21 12

دمنهور 21 13

بلطيم 22 14

مطروح 19 11

السلوم 19 11

سيوة 20 08

بورسعيد 21 13

دمياط 21 13

الزقازيق 21 12

المنصورة 20 11

الإسماعيلية 22 12

السويس 22 12

العريش 21 11

رفح 20 11

راس سدر 22 12

نخل 20 04

نويبع 24 17

طابا 23 14

كاترين 16 06

الطور 22 12

شرم الشيخ 25 17

الغردقة 24 16

مرسى علم 24 15

الفيوم 21 08

بني سويف 21 08

المنيا 22 09

أسيوط 22 08

سوهاج 23 09

قنا 24 10

الأقصر 26 11

أسوان 27 12

إدفو 27 11

أبو سمبل 26 11

الوادي الجديد 24 07

شلاتين 26 18

أبو رماد 26 18

حلايب 25 19

رأس حدربة 24 19

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