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«أسنان طنطا» تعلن آليات تنظيم الامتحانات العملية للطلاب

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 05:45 م
الدكتور ‏محمود ذكى
الدكتور ‏محمود ذكى
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أعلن الدكتور ‏حاتم أمين، عميد كلية طب الأسنان بجامعة طنطا، عددًا من الآليات الخاصة بتنظيم أعمال الامتحانات العملية المعملية والإكلينيكية بالأقسام المختلفة التى ستجرى بمعرفة الأقسام العلمية.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور ‏محمود زكى رئيس الجامعة، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التى تقوم بها كليات الجامعة، وذلك استعدادًا لاستقبال الطلاب وتأمينهم أثناء أداء الامتحانات لمواجهة فيروس كورونا ومكافحة العدوى، وحرصًا على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين، وكذلك المرضى المترددين على العيادات الطبية بالكليات.

وقد تضمنت آليات تنظيم الامتحانات ما يلي:-
1- التشديد على القطاع الأمنى بمنع دخول أى فرد داخل الكلية (مبنى 1،2) بدون كمامة طبية.
2- التشديد على القطاع الأمنى بمنع دخول أى مرافق مع المريض ماعدا قسم الأطفال والاستعاضة.
3- التشديد على أعضاء اللجنة المشكلة لتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل مبنى 2،1 بالكلية لقياس درجة الحرارة لكل المترددين على الكلية (فريق قياس حرارة، فريق متابعة لكل دور).
4- توزيع أعضاء اللجنة المشكلة لتطبيق الإجراءات الإحترازية برفقة أفراد أمن الكلية على أماكن الإمتحانات طبقًا للجداول المعلنة من الأقسام العلمية لمنع التكدس سواء من الطلاب أو المرضى.
5- إلغاء الراحات للهيئة المعاونة بالأقسام العلمية بالكلية جميع أيام امتحانات القسم العملية والنظرية لحسن تقسيم العمل بينهم، ويكون كل فرد منهم مسئول عن مجموعة طلابية صغيرة يحددها القسم العلمى لتنظيم الدخول والخروج للطلاب إلى المعامل والعيادات الخاصة بالقسم.
6- تواجد أعضاء هيئة التدريس بالأقسام العلمية جميع أيام الامتحانات العملية والنظرية بالقسم العلمى للإشراف على عملية الامتحانات وتوجيه الهيئة المعاونة ومتابعه أدائهم منعًا لتزاحم الطلاب والتأكيد على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية أثناء الامتحانات.
7- تلتزم الأقسام العلمية بمنع أى طالب من دخول الامتحان أو أثناءه بالعيادات والمعامل بدون كمامة طبية مرفوعة على الأنف والفم، وكذلك ارتداء واقى الوجه face shield داخل العيادات، ومن يخالف ذلك من الطلاب يمنع من التواجد داخل المعامل والعيادات.
8- عدم سماح الأقسام العلمية بالتكدس الطلابى أمام المدرجات وداخل وخارج العيادات والمعامل مع وضع منسقين من الهيئة المعاونة لمتابعة ذلك داخل العيادات والمعامل.
9- أى طالب يتواجد بالطرقات فى غير مواعيد العمل المقررة له يحرم من دخول الامتحان.
10- تكون الفترة الزمنية للامتحان العملى محددة وقصيرة قدر المستطاع مع تقليل الخطوات العملية الإكلينيكية التى تؤدى إلى تكدس أو تجمع طلابى، مثل التجمع على أجهزة الاشعة والتحميض وخلافه، وكذلك تقليل الفترة الزمنية لتعرض الطالب للاحتكاك المباشر مع المريض فى حالة الامتحان الإكلينيكى.
11- بمجرد الانتهاء من موعد الامتحان يتم خروج المجموعة الموجودة مباشرة، ولا يتم خروج الهيئة المعاونة الموجودة معهم إلا بعد خروج آخر طالب.
12- بعد انتهاء الطالب من تسليم المتطلبات العملية وأداء الامتحان العملى الخاص به يصبح حضور الطالب اختياريًا فى الفترة المتبقية من الفصل الدراسى مع تفعيل السكاشن العملية بأسنان طنطا، وتعلن آليات تنظيم الامتحانات العملية للطلاب.

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