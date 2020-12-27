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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تانيا صالح تحتفل بالكريسماس بحفل غنائي «أونلاين» في القاهرة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:37 م
الفنانة اللبنانية
الفنانة اللبنانية تانيا صالح
حسين الجندي
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تحتفل الفنانة اللبنانية تانيا صالح مع جمهورها العربي بأعياد الكريسماس والسنة الجديدة، عبر حفل غنائي أونلاين من القاهرة، مساء اليوم الأحد.

واختارت الفنانة أن تضع مسك الختام على عام 2020 الذي مر بشكل صعب على البشرية بعدما فرض عليها التباعد الاجتماعي والانعزال، وأدى لإلغاء المهرجانات والحفلات الموسيقية حول العالم، وذلك عبر مفاجأة جمهورها في العالم العربي بحفل غنائي يبث أونلاين من القاهرة.

وتتعاون تانيا صالح في الحفل مع معهد إدوارد سعيد الموسيقي في فلسطين، والذي قدم لها دعوة لإحياء حفل مخصص لجمهورها الفلسطيني والعربي بشكل عام، ويتم تصويره مع "سي إن إل" بالقاهرة، ويتم إذاعته عبر منصات السوشيال ميديا من مكان تواجدها الحالي في مصر.

وتقدم الفنانة خلال حفلها الأونلاين وجبة غنائية دسمة لأكثر من نصف ساعة، حصيلتها قرابة تسع أغنيات مختلفة تتنوع بين القديمة والجديدة، منها رائعة "فرحًا بشئ ما" من ألبومها الأخير، مع تخصيصها أغنية "صلاة مهداة إلى لبنان"، والتي تهديها لبلدها الأم والشعب اللبناني كمواساة بعد السنة العصيبة التي مرت عليه خاصة بعد مأساة انفجار بيروت.

و تانيا صالح، مطربة وكاتبة أغان وفنانة تشكيلية لبنانية معاصرة، انطلقت فى رحلتها الموسيقية منذ التسعينيات، وتجسد عبر رؤياها الفنية واقع الاضطراب الاجتماعي والسياسي اللبناني والعربي بشكل عام، تعتبر أيقونة للفن المعاصر اللبنانى، وتقدم مزيجًا سماعيًّا بين الطرب والموال والدبكة فى الموسيقى العربية التقليدية.

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