الأنبا باسيليوس يزور كنيسة السيدة العذراء في مطاي

زار، صباح اليوم الأحد، الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، كنيسة السيدة العذراء بأبوان بمركز مطاي.كان في استقبال نيافته الأب بيشوي ناثان، راعي الكنيسة، حيث ترأس نيافة الأنبا باسيليوس صلاة القداس الإلهي، وذلك بمشاركة الأب الراعي.واحتفلت الكنائس الغربية بمختلف مذاهبها بعيد الميلاد المجيد، وتستعد حاليا للاحتفال برأس السنة الميلادية، بينما تحتفل الكنيستان القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والإنجيلية برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، بالعيد في السابع من يناير المقبل.