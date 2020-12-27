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الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوكو حرام تختطف أكثر من 40 شخصًا في نيجيريا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:55 م
بوكو حرام
بوكو حرام
وكالات
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أفادت مصادر محلية نيجيرية بأن عناصر يشتبه في انتمائهم لجماعة "بوكوحرام" خطفوا أكثر من 40 شخصا يعملون في قطع الأشجار في شمال شرق نيجيريا، مضيفة أنه تم العثور على جثث ثلاثة منهم.

وأكد عمر كاشالا، زعيم الميليشيات المحلية التي تقاتل "بوكوحرام"، أن مجموعة تضم أكثر من 40 حطّابا غادرت قرية شيهوري على مشارف جامبورو، ولم يعودوا بحلول المساء كالمعتاد، مشيرا إلى انتشال ثلاث جثث بعد عملية بحث دون أي أثر لبقية المفقودين.

وعانى قاطعو الأشجار في جامبورو من هجمات متكررة لـ "بوكوحرام"، وعمليات اختطاف خاصة حول غابة وولغو، التي كانت مخبأ معروفا لأفراد الجماعة.

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