محافظ بورسعيد يطالب المواطنين بسرعة التصالح قبل انتهاء المدة

طالب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، المواطنين، بسرعة التقدم للمراكز التكنولوجية بالأحياء لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء وسداد نسبة الـ 25% رسوم جدية التصالح قبل انتهاء المدة المحددة بنهاية ديسمبر الجارى.وأكد المحافظ حرص الدولة بأجهزتها المختلفة على تقديم كافة التيسيرات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم، مؤكدة أيضًا أنه تم توجيه كافة الأجهزة المعنية ببذل أقصى الجهود لإنجاز هذا الملف والتيسير على المواطنين لاستكمال اجراءاتهم، وتنظيم عملية تلقى الطلبات والالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظًا علي سلامة الجميع.وجدير بالذكر، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا، بمد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين الأوضاع وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية لمدة أخري إضافية حتى نهاية ديسمبر الجارى وذلك استجابة لمطالب المواطنين.