محافظ قنا: تخفيض مقدم إحلال سيارات البيك آب بالميكروباص

أعلن اللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا، اليوم الأحد، أنه تم التنسيق مع البنك الزراعي المصري لتخفيض مقدم إحلال سيارات البيك آب (الكبوت) بسيارات ميكروباص إلى 15 % بدلا من 25 % بالإضافة إلى قرار المحافظ بالإعفاء من رسوم الكرته لمدة عام.وأوضح محافظ قنا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للديوان العام لمحافظة قنا، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى الي٥ تقديم كافة التسهيلات واقتناص أي فرصة من شأنها تخفيف العبء عن كاهل المواطن القنائي.وأضاف المحافظ أن ذلك يأتي في إطار سعي محافظة قنا إلى إحلال سيارات البيك آب (الكبوت) بسيارات ميكروباص جديدة تتناسب مع ما تشهده المحافظة من تطور في شتى المجالات بالإضافة إلى توفير وسائل مواصلات آمنة للمواطنين.