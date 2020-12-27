مواعيد عرض مسلسل ضربة معلم الحلقة الأصلية والإعادة

مواعيد عرض مسلسل ضربة معلم

وتستعرض "الدستور" مواعيد مسلسل ضربة معلم علي قنوات cbc وهى كالتالي: يعرض من السبت للأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً ويعاد في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، ويعرض في تمام الساعة الحادية عشر مساءً علي cbc دراما ويعاد في تمام الخامسة صباحًا والثانية ظهرًا.



قصة مسلسل مسلسل ضربة معلم

تدور أحداث مسلسل ضربة معلم حول شاب مصري من الطبقة المتوسطة ويجتهد في عمله لجمع الأموال ويصل بطل العمل محمد رجب ليكون عتال في شركة رياض الخولي الذي يرى تفاني محمد رجب في عمله فيميزه عن باقي الموظفين وهو ما يؤدي لغضب نجله الذي سيقوم بمحاولة عرقلة الفنان محمد رجب طوال الوقت ويقدم الفنان محمد عز دور نجل رياض الخولي ويقدم الفنان محمد نجاتي دور صديق محمد رجب والذي يقف بجانبه دائمًا لتخطي المشاكل.



أبطال مسلسل ضربة معلم

يشار إلى أن مسلسل "ضربة معلم" يعد التعاون الثاني دراميًا بين محمد رجب والمخرج إسماعيل فاروق والمؤلف أحمد عبدالفتاح حيث حققوا نجاح جماهيري كبير في موسم الشتاء الماضي بمسلسل "الاخ الكبير"، ويشارك في بطولة المسلسل كل من رياض الخولي ومحمد عز ومحمد نجاتي ورانيا فريد شوقي وسلوي عثمان وإنعام سالوسة وهاجر أحمد ومي سليم ومحسن منصور ومي حسن.



نجاح كبير يحققه مسلسل ضربة معلم للفنان محمد رجب الذي يعرض علي قناة cbc الفضائية في موسم الشتاء الحالي وذلك للمرة الثانية على التوالي يثبت محمد رجب نجاحه خارج سباق رمضان.