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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020-2021

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 04:05 م
رابط تسجيل استمارة
رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية
نعمات مدحت
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يرغب الطلاب في معرفة رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2020-2021، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن باب التسجيل لتعبئة الاستمارة الخاصة بالصفوف الأول والثاني والثالث الإعدادي، والتي من المقرر أن تجرى امتحاناتهم إلكترونيا هذا العام نظرًا للظروف التي يمر بها العالم من جائحة كورونا المستجدة، التي انتشرت بداية 2020، وأدت إلى تقلص أعداد الطلابية.

حيث تستمر عمليات البحث من جانب الطلاب وأولياء الأمور عن رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020-2021،  وذلك مع قرب امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي من المقرر أن تبدأ في 23 من شهر يناير المقبل 2021، والتي تنتهي يوم 4 فبراير، بينما تبدأ إجازة نصف العام من يوم 6 فبراير، وذلك عبر المنصات الإلكترونية على محرك البحث الشهير"جوجل".

رابط استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020-2021

ويستطيع الطلاب الدخول عبر رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية الازهرية 2020-2021 الآتي: moe-register.emis.gov.eg، لتعبئة الاستمارةـ، حيث شددت وزارة التربية والتعليم على تعبئة الاستمارة واعتبرته شرطا أساسيا لدخول امتحانات الشهادة الإعدادية، كما حددت الوزارة شروطا لملء الاستمارة من ضمنها أن يمتلك الطالب بريد إلكتروني مدرسي موحد خاص به، ويشار إلى أن الوزارة  فتحت خلال الأيام الماضية باب تعبئة الاستمارة لسرعة مراجعة البيانات الخاصة بالطلاب قبل الامتحانات.

خطوات تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية

ويمكن للطالب الذي يريد تعبئة الاستمارة الدخول عبر الرابط الذي تم ذكره مسبقا، ويقوم بفتح الموقع والتسجيل عبر البريد المدرسي الموحد الذي حصل عليه من المدرسة بالكود السري الخاص به، ويقوم بإدخال الرقم القومي، والصف الدراسي، والمحافظة والمدرسة التابع لها، وشهادة الميلاد، وكافة المعلومات الخاصة بالطالب، ثم الضغط في النهاية على كلمة التسجيل، وفي حالة وجود خطأ في تعبئة البيانات يرجع إلى المدرسة التابع لها الطالب.

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