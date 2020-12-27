818 إصابة و13 وفاة جديدة بكورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية عن تسجيل 818 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ الإجمالي 591 ألفا و597 حالة.وأضافت الوزارة، في بيان، أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة، ليبلغ الإجمالي 12 ألفا و780 حالة، فيما تم شفاء 1541 حالة، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 531 ألفا و803 حالات، بما نسبته 89.9%، موضحة أن هناك نحو 47 ألفا و14 حالة تخضع للعلاج، فضلا عن 180 حالة في العناية المركزية.