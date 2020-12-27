محافظ أسوان يناشد المواطنين باستثمار المهلة الأخيرة لتلقى طلبات التصالح

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه فى ضوء قرارات مجلس الوزراء فإن المهلة المقررة لتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء سوف تنتهى بنهاية شهر ديسمبر الحالى، ولن يتم مدها لفترات أخرى، مناشدًا المواطنين باستثمار هذه المهلة الأخيرة لسرعة التقدم بطلبات التصالح خلال الأيام المتبقية لتحقيق الإستقرار الأسرى والاجتماعى لهم.كما كلف أشرف عطية رؤساء المراكز والمدن بمواصلة استمرار المراكز والمنافذ التكنولوجية لخدمة المواطنين فى تلقى الطلبات على مدار الأسبوع وفى أيام الجمعة والسبت وأيضًا خلال الفترات المسائية، مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنهاء الإجراءات فى سهولة ويسر بعيدًا عن أى تعقيدات روتينية.وأوضح محافظ أسوان بأن عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء وصلت حتى الآن إلى 16 ألف طلب، بإجمالى متحصلات مالية بلغت بنحو 60 مليون جنيه، مشددًا على أهمية إلتزام المترددين على مراكز ومنافذ تلقى الطلبات بالإجراءات الوقائية وخاصة إرتداء الكمامات مع الحفاظ على التباعد، بالإضافة إلى الاستمرار في أعمال التطهير والرش الدورى وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.