معسكر نظافة لتجميل ديوان عام مديرية التعليم بالوادي الجديد

أشاد الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، بما تم من تنفيذه من أعمال ومجهودات خلال معسكر النظافة والتجميل بمقر ديوان مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وبالتعاون مع إدارة تحسين البيئة بالوحدة المحلية لمركز الخارجة وعدد من منسوبى الديوان، تحت رعاية اللواء محمد الزمىوط محافظ الوادي الجديد.وأكد النيلي أنه تم تهذيب وتقليم الأشجار ورفع المخلفات وإزالة الأشجار الغير مثمرة والجافة، موجها الشكر والتقدير لجميع المشاركين بهذا العمل من منسوبى قطاع التعليم بالمحافظة، وكذا الوحدة المحلية لمركز الخارجة وإدارة تحسين البيئة لهذا الجهد المبذول وظهور الديوان بالمظهر اللائق.