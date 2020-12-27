افتتاح معرضين لـ منير إسكندر وسيد سعد الدين بجاليري بيكاسو إيست بالتجمع

افتتح جاليري بيكاسو إيست بالتجمع، معرضين لمنير إسكندر بعنوان من الريف، وسيد سعد الدين بعنوان فنتازيا، ومعرض الطيور النادرة لمجموعة من المصورين، مساء أمس السبت، وسط حضور عدد من الفنانين التشكيليين وبعض من الشخصيات العامة ومن المقرر ان يستمر المعرض حتي يوم ٢٠ يناير المقبل.منير إسكندر فنان مصري، ولد في القاهرة عام 1926، وكان شاهدا على عدد كبير من الفنانين المصريين عندما كان المشهد الفني المصري في ذروته، ومنهم حسين بكار وحسن فؤاد وعبد الهادي الجزار، تخرج من أكاديمية الفنون الجميلة عام 1952، وكان من بين معلميه يوسف كامل وأحمد صبري اللذين أثروا في ميل الفنانين نحو الواقعية الانطباعية.اشتهر الفنان بتصويره الدقيق للحياة الدنيوية خاصة في الريف مصر، كان منير إسكندر في الساحة الفنية لأكثر من ستة عقود حتى الآن ولديه أعمال فنية فى جميع أنحاء العالم فى المجموعة الفنية الخاصة بجامعة برينستون بالإضافة إلى مجموعة الجامعة الأمريكية في القاهرة. خلال رحلته الفنية، شارك الفنان فى العديد من المعارض العالمية فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وأوكرانيا.شارك منير إسكندر في العديد من المعارض المحلية على مر السنين وله صورتان معلقتان فى دار الأوبرا المصرية، يمتلك الفنان فهمًا فريدًا لعجلات المجتمع فى مصر وبالتالى فهو قادر على تصويرها بدرجة من الدقة الحنين إلى الماضى.أما عن سيد سعد الدين أحد الفنانين الذين أكدوا وجودهم فى المجال الفنى على مدار العشرين عامًا الماضية، ولد سعد الدين في 24 يناير 1944 في قنا، مصر،حصل على دبلوم من المعهد الإيطالي ليوناردو دافنشي عام 1967، تم تعيينه أستاذًا للفنون هناك ولكنه الآن أستاذ ثابت إضافة إلى ذلك فهو عضو فى نقابة الفنانين التشكيليين.درس فن التشريح بشكل خاص ومارس النحت بشكل أكاديمي إلى جانب الرسم عندما التحق بمعهد ليوناردو دافنشى تأثر أيضًا بالفنان سيد عبد الرسول الذي كان استاذه، اتخذ سعد أكثر من أسلوب للحركات الفنية مثل ؛ الرومانسية والواقعية والسريالية والتعبيرية التجريدية.تستمد أعماله الفنية من جذور الفن المصري القديم والواقع الاجتماعي مع الاحتفاظ بالتطورات الجمالية المعاصرة.كان دائمًا متحمسًا لتصوير الطبيعة ؛ اكتسبت لوحاته أسلوبًا مميزًا ولغة درامية تترجم حساسية خاصة.يعتبر سعد فريدًا من نوعه في لوحاته البسيطة النقية مثل رسامي النهضة، كما قام بتجميل أهم المناطق السياحية في مصر مثل: جسر الأقصر الجديد على النيل. مطار شرم الشيخ الدولي - لوحات عملاقة منفذة بالفسيفساء، بالإضافة إلى ذلك، سجل في موسوعة كامبريدج الدولية كفنان مصري متميز عام 1990 وتم اختياره ليكون مفوضًا في Tinali International Sofia في عام 1998.بخصوص معارض وجوائز الفنانشارك في معظم المعارض الفنية منذ عام 1962. المعارض الجماعية بما في ذلك ؛ «صالون القاهرة» 1994 ؛ «الدورة السادسة والعشرون للمعرض القومي للفنون الجميلة» 1999. وفي أكتوبر 2016 استضافته صالة بيكاسو إيست آرت مع حسن عبد الفتاح وجميل شفيق ومحمد العلوي في معرض بعنوان «رباعيات مصرية». بالإضافة إلى معرضه الفردي الذي نظمته جاليري بيكاسو إيست آرت بالتعاون مع سميراميس انتركونتيننتال القاهرة في فندق «عالم سعد» وفى أكتوبر 2017، قد حصد سعد العديد من الجوائز المحلية والدولية مثل ؛ «الجائزة الأولى والميدالية الذهبية في معرض ميلانو الدولي» 1967؛ «الجائزة الأولى للمجلس الأعلى للفنون والآداب» 1974. «الجائزة الأولى في الدورة الرابعة عشرة لبينالي الإسكندرية الدولي» عام 1982.وبالنسبة لمعرض الطيور النادرة، عدد المصورين المشاركين فيه 53 مصورا، موجود منهم في مصر 40 مصور، عدد اللوحات 96 لوحة، كل المشاركين هم مجموعه من أفضل مصورين مصر ومعظمهم حاصل على جوائز في مسابقات عالمية ومعظم المشاركين صورهم عرضت على قنوات ومجلات ناشيونال جيوجرافيك العالمية، ومعظمهم شاركوا في أكثر من معرض من قبل.