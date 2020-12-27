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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

«حماية المنافسة» يستأنف حملة لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:16 م
حملة لا للتواطؤ
حملة لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية
دعاء أبو العزم
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يستأنف جهاز حماية المستهلك حملة "لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية"، التي تهدف لمواجهة عمليات التواطؤ التي تتم بين الأشخاص والشركات المتنافسة أثناء طرح الجهات الحكومية للعمليات التعاقدية بأشكالها المختلفة من مناقصات ومزايدات وممارسات وغيرها.

ومن المقرر أن تبدأ ورشة عمل غدًا الاثنين وتستمر على مدار 3 أيام بمحافظة قنا، سيتم خلالها تدريب العاملين بإدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية بالمحافظة.

تأتي تلك الحملة لمواجهة أية ممارسات ضارة بالمنافسة ومخالفة للقانون كعمليات التواطؤ والاحتيال والفساد والاحتكار والتي من شأنها تقييد عملية المنافسة بين الشركات المتقدمة للجهات الإدارية، خاصة في ظل الآثار والتداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد Covid-19، حيث تعتمد غالبية الجهات الحكومية لتلبية احتياجاتها؛ على عمل مناقصات وممارسات للحصول على أفضل عرض مقدم من قبل الشركات والسعر الأقل من حيث القيمة المالية للوصول إلى تلبية احتياجاتها بفاعلية وكفاءة، والحفاظ على المال العام، وضمان العدالة بين المتنافسين وتعزيز ثقة المستثمرين في الجهات الحكومية.

وتقوم الحملة التي أطلقها الجهاز على عدة محاور أبرزها؛ إقامة ورش العمل لجميع العاملين بالإدارات الحكومية ذات الصلة بإجراء التعاقدات الحكومية، حيث سبق وتم إجراء تلك الورش بمحافظة الأقصر، ومن المقرر أن تجوب محافظات الجمهورية.

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