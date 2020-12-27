ندوة أدبية لثلاث قصص نجاح من منصة كتبنا بالجريك كامبس

احتفلت منصة كتبنا مع مؤلفينها في الجريك كامبس بثلاث قصص نجاح ملهمة في ندوة أدبية يديرها مؤسس كُتبنا والكاتب المصري محمد جمال، ألقت الندوة الضوء على ثلاثة نماذج ناجحة استطاعت بشكل سريع الوصول لآلاف القراء في مصر والعالم العربي، رغم أنهم يقومون بالنشر للمرة الأولى، ورغم أن هذه هي كتبهم الأولى وتجربتهم الأولى مع النشر، وهما أحمد فرحات رواية"خيفا" وقد وصلت الرواية مؤخرا للقائمة الطويلة لمسابقة الشيخ زايد فرع الشباب 2020، أحمد الأمين كتاب "مخازن الدواء من الألف للياء"، والكاتب مجدي حجاج كتاب "الملخص في النحو والصرف".واهتمت الندوة بتوجيه دروس علمية حول على عملية إعداد الكتاب، واختيار الناشر، والمجهود المستمر في عملية التسويق بعد اطلاق الكتب، بجانب كيفية استهداف الشريحة الصحيحة من القراء، وأيضا كيفية التقديم في المسابقات الإقليمية والدولية.وأعلنت منصة كتبنا 15 نوفمبر 2020، عن الفائزين في مسابقة قصص الرعب، على أن يتم نشر الأعمال الفائزة في كتاب مجمع يصدر خلال شهر ديسمبر الحالي 2020.