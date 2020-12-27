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الكرازة

الحب اتولد النهاردة.. فكرة جديدة للاحتفال بالكريسماس (فيديو)

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:14 م
الحب اتولد النهاردة
الحب اتولد النهاردة
جرجس صفوت
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حتما تتغير الحياة تغيرًا يحمل تعويضات من الله.. على تلك الفكرة قدم المُخرج رامي نبيل والمرنم ماركو ممدوح عملهما الأحدث سويًا، للاحتفال مع الأقباط بأعياد رأس السنة الميلادية، وعيد الميلاد المجيد.

جاء العمل الفني في هيئة ترنيمة بصيغة الفيديو كليب، تحت شعار "الحب اتولد النهاردة"، في إشارة إلى ميلاد السيد المسيح الذي يعتبره العديد والعديد أهم منادِ بالحب وتطبيقه حتى للأعداء.

وقال المُرنم ماركو ممدوح إنه في العادة يحب أن يطرح فكرة ما في الترنيمة، ولم يجد فكرة تدور بعقله أقوى من فكرة انتشار الحب، الذي أن أردنا تعريفه فهو طاقة من المشارع لها القدرة على إن تجعل الفرد ناجحًا ومتميزًا، وتدفئ العلاقات بين الفرد والمحيطين به.

وأشار "ممدوح" إلى أنه بمجرد الاستقرار على الفكرة التقى بالخادم فادي جورج من فريق "بي هابي تيم"، والمخرج رامي نبيل لتنفيذ العمل.

من جانبه قال المُخرج رامي نبيل، إن الأمر الذي ساعد في خروج العمل بتلك الصورة المُميزة، هو إيمان فريق العمل برمته بـ"الحب مفاعيله"، حيث اعتبر كل مشارك في العمل نفسه رسول كلفه الله بنشر الحب، وهو الأمر الذي استخدمه الله شخصيًا ليخرج عملًا خدميًا احترافيًا نال استحسان غالبية من شاهدوه.

"الحب اتولد النهاردة"، عملًا فنيًا للمرنم ماركو ممدوح وفريق بي هابي تيم وإخراج رامى نبيل، كلمات والحان ماركو ممدوح، توزيع رفيق جمال، هندسة صوتية ومكس وماستر م. جرجس صبحي، مهندش ديكور ايلارية جورج، اسطى اضاءة احمد عطا، فنى اضاءة عثمان نبيل وأحمد العش وياسر صالح واسماعيل فتحى.

فنى كاميرا فادى عماد وزياد ايمن، مدير تصوير رامز رفعت، مساعد مخرج تحت التدريب تيرى وصفى، مساعد مخرج مادونا سمير، مخرج منفذ بيشوى رأفت، مونتاج ماركو برسوم.

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