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محافظات

قافلة طبية متكاملة بجامعة المنيا تجوب قرية الكرم بأبو قرقاص

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:14 م
قافلة طبية
قافلة طبية
المنيا ـ على حسين
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أكد الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، أنه استمرارًا لأعمال القوافل البيئية المتكاملة لجامعة المنيا التي تجوب قرى المحافظة، لتقديم كافة الخدمات الطبية والتوعوية والبيطرية والبيئية، أرسلت جامعة المنيا قافلة متكاملة جديدة لقرية الكرم التابعة لمركز أبو قرقاص جنوب المحافظة، ضمت 57 فردًا لتقديم خدماتها لأهالي القرية وخدمة مجتمعها، وضمت فريق من أساتذة الجامعة من كليات الطب البشري، والطب البيطري، والصيدلة، والتمريض والزراعة، والتربية النوعية، والتربية، وشارك بها فريق طبي من 20 طبيبا في تخصصات: "الرمد، طب الأطفال، المسالك البولية، الأمراض الباطنة، الأنف والأذن، والأمراض النفسية والعصبية، الأمراض الجلدية، والعظام، والنساء والتوليد".

وأضاف رئيس الجامعة أن الفريق الطبي قام باصطحاب عدد من الأجهزة الحديثة المستخدمة في التشخيص ومناظرة حالات الرمد، وأيضًا جهاز أشعة فوق صوتية لإجراء عمليات الفحص بالأشعة، وهي خدمة لأول مرة يتم إدخالها بالقوافل الطبية التي تنظمها الجامعة.

وأوضح الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن مجهودات القافلة أثمرت عن تقديم العديد من الخدمات داخل القرية شملت توقيع الكشف والفحص على 592 مواطنا من أهالي القرية وتم تحويل 35 حالة إلى المستشفيات الجامعية لاستكمال الفحص والتحاليل المعملية اللازمة والعلاج.

كما قام فريق كلية الصيدلة بإعداد غرفة متخصصة لتنظيم الأدوية وإعدادها لصرفها علي المرضى بالمجان، والتي قاربت الـ100 صنف، وقام فريق الطب البيطري المصاحب للقافلة بالكشف على 225 حالة بيطرية لمختلف الفصائل الحيوانية والدواجن، بالإضافة لرش 125 حيوان ضد الحشرات والطفيليات.

وأشار الدكتور إيهاب رفعت وكيل كلية الطب والمنسق العام للقوافل المتكاملة، إلى أنه شملت فعاليات القافلة تنظيم 5 ندوات وورش عمل لجميع الفئات العمرية بالقرية بدات بندوة لأعضاء هيئة التدريس بكليات التمريض لسيدات القرية عن صحة المرأة والكشف الذاتي عن أورام الثدي، وندوة أخرى عن النظافة الشخصية وغسيل الأيدي لطلاب المدرسة الابتدائية، كما قام فريق كلية التربية النوعية بتنظيم ورش عمل لطالبات المدرسة الإعدادية عن أشغال الأبرة والنول، بينما عقدت كلية التربية محاضرة عن تأثر التعليم بجائحة كورونا وطرق التغلب عليه، فيما قامت أخير كلية الزراعة بعقد ندوة لسيدات القرية عن الصناعات المنزلية والمنتجات الغذائية التي يمكن أن تقينا من عدوى فيروس كورونا وتقوي المناعة.

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