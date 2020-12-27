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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

كيف تتصرف عند مخالطتك مصابًا بكورونا؟.. «الصحة» توضح

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:30 م
كورونا في مصر
كورونا في مصر
فاتن خديوى
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حددت وزارة الصحة والسكان عدة إرشادات للشخص المخالط لحالة مصابة بفيروس كورونا المستجد في أثناء العزل المنزلي، مشيرة إلى ضرورة تنفيذ الإرشادات لمدة 14 يوما من تاريخ آخر اختلاط مباشر مع الحالات المؤكدة.

وأكدت الوزارة ضرورة تغطية الأنف والفم بمنديل ورقي أثناء العطس أو الكحة، ثم تخلص منه بوضعه داخل كيس مغلق وإلقائه بسلة المهملات مع غسل اليدين فورًا بالماء والصابون، مع تجنب الأنشطة والحد من الانتقال من المكان المخصص للعزل إلى مكان آخر، والتأكد من أن المساحة المشتركة مثل "المطابخ والحمامات" جيدة التهوية مع إبقاء النوافذ مفتوحة.

ونصحت الوزارة بضرورة ارتداء كمامة مناسبة للوجه عند المخالطة، والتخلص منها بعد الاستخدام بوضعها داخل كيس مغلق وإلقائه بسلة المهملات، مع أهمية وجود فرد من أفراد الأسرة يتمتع بصحة جيدة لرعايتك، مع ضرورة تخصيص مكان منعزل بالمنزل كغرفة مغلقة مرتبة نظيفة، جيدة التهوية، وتجنب جميع الزيارات، والالتزام بعدم الخروج من المنزل طوال فترة العزل الذاتى المقررة.

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