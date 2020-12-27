توزيع جديد لأغنية «طير بينا يا قلبي» في «جمال الحريم»

قدم فريق عمل مسلسل "جمال الحريم" توزيعًا جديدًا لإحدى روائع الفنان محمد فوزي، وهي أغنية "طير بينا يا قلبي" خلال الحلقة السادسة من المسلسل، والتي لحنها الفنان الشاب علاء عرفة، على الكمان وشاركه مجموعة من الفنانين الشباب المشاركين في المسلسل.وقد أخذ الفنان، كورسات خاصة بالكمان لإتقان الدور ويجسد في المسلسل شخصية "مصطفى" أحد أعضاء فرقة "قصاقيص" والذي يعزف الكمان.مسلسل "جمال الحريم" من الأعمال المميزة والمختلفة، ويشارك فى بطولته نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور، والنجم خالد سليم، ودينا فؤاد، والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، إيهاب فهمي، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجي.