بدء تطعيمات كورونا في اليونان

بدأت التطعيمات ضد فيروس كورونا في اليونان، اليوم الأحد، بتطعيم ممرضة في مستشفى بالعاصمة أثينا.ونقل التليفزيون اليوناني الحدث مباشرة من مستشفى إيفانجليسموس في قلب أثينا، ومن المنتظر تطعيم رجل مسن في دار للرعاية، بالإضافة إلى رئيسة البلاد إيكاتريني ساكللاروبولو، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوكاتيس.كانت اليونان تلقت، أمس السبت، أول شحنة من لقاح كورونا، والتي تضمنت نحو 10000 جرعة من اللقاح الذي طورته شركتا بيونتيك الألمانية وفايزر الأمريكية.